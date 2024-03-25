Araban Belediyesi hangi partide? Araban Belediye başkanı kimdir? Araban Belediye başkan adayları
Araban Belediyesi hangi partide? Araban Belediye Başkanı kimdir? Araban Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Araban Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Araban Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Araban yerel seçim sonuçları..
ARABAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Araban Belediyesini 9.049 alınan oy ve %51.93 oy oranı ile CHP adayı Hasan Doğru kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %51.93
- AK Parti %46.43
- Saadet Partisi %0.84
- BTP %0.48
- MEHMET KILIÇ %0.32