imsakiye

Araban Belediyesi hangi partide? Araban Belediye başkanı kimdir? Araban Belediye başkan adayları

Araban Belediyesi hangi partide? Araban Belediye Başkanı kimdir? Araban Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Araban Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Araban Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Araban yerel seçim sonuçları..

Araban Belediyesi hangi partide? Araban Belediye başkanı kimdir? Araban Belediye başkan adayları - 1

ARABAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Araban Belediyesini 9.049 alınan oy ve %51.93 oy oranı ile CHP adayı Hasan Doğru kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %51.93
  • AK Parti %46.43
  • Saadet Partisi %0.84
  • BTP %0.48
  • MEHMET KILIÇ %0.32

TÜRKİYE HABERLERİ

Araban Belediyesi hangi partide? Araban Belediye başkanı kimdir? Araban Belediye başkan adayları - 2

ARABAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Araban Belediyesi Başkanı Hasan Doğru Kimdir?

Hasan Doğru, 1967 yılında Araban ilçesine bağlı Eskialtıntaş köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araban'da tamamladı. 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde elektrik mühendisi olarak mezun oldu. 1992-1995 yıllarında Gaziantep Şehitkamil Belediyesinde, 1995-2004 yılları arasındaysa serbest mühendis olarak çalıştı. 2004-2009 yıllarında Araban'da belediye başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yeniden Araban Belediye Başkan Seçilmiştir. Hasan Doğru, evli ve 2 çocuk babası.

Araban Belediyesi hangi partide? Araban Belediye başkanı kimdir? Araban Belediye başkan adayları - 3

ARABAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET ÖZDEMİR
  • HASAN TRUE
  • MURAT İLİK
  • İBRAHİM KOCA
  • ERDAL EKİNCİ
  • MEHMET CİHAN DEMİR
  • RİFAT DAĞDELEN
  • RECAİ YEGEN
  • RABİA SEÇKİN
  • SEYDİ AHMET KARACA
  • ÖZLEM BALİM
  • HÜSEYİN KILIÇ
  • AHMET GÖRGEL
  • EMİNE İLHAN
  • TURGAY SARIOĞLU
  • ALİ EMRULLAH İNCEARIK
  • MEHMET ÇINAR
  • REŞİT ÇELİK
  • ALİ GÖKÇAYIR
Araban Belediyesi hangi partide? Araban Belediye başkanı kimdir? Araban Belediye başkan adayları - 4

GAZİANTEP İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Yerel Seçim Sonuçları 2024

Gaziantep Seçim Sonuçları

İslahiye Seçim Sonuçları 2024
Araban Seçim Sonuçları 2024
Karkamış Seçim Sonuçları 2024
Nizip Seçim Sonuçları 2024
Nurdağı Seçim Sonuçları 2024
Oğuzeli Seçim Sonuçları 2024
Şahinbey Seçim Sonuçları 2024
Şehitkamil Seçim Sonuçları 2024
Yavuzeli Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER