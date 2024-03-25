Araban Belediyesi hangi partide? Araban Belediye başkanı kimdir? Araban Belediye başkan adayları

ARABAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Araban Belediyesi Başkanı Hasan Doğru Kimdir?

Hasan Doğru, 1967 yılında Araban ilçesine bağlı Eskialtıntaş köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araban'da tamamladı. 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde elektrik mühendisi olarak mezun oldu. 1992-1995 yıllarında Gaziantep Şehitkamil Belediyesinde, 1995-2004 yılları arasındaysa serbest mühendis olarak çalıştı. 2004-2009 yıllarında Araban'da belediye başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yeniden Araban Belediye Başkan Seçilmiştir. Hasan Doğru, evli ve 2 çocuk babası.