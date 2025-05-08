Araban sarımsağının hasadı başladı: Ünü ülke sınırlarını aştı

Araban Ovası'nda yetişen ve kalitesiyle meşhur, ilçe halkının da en önemli geçim kaynağı arasında yer alan sarımsakta bu yıl rekolte ve kalitenin yüksek olması çiftçilerin yüzlerini güldürüyor.



Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kentte "beyaz altın" olarak nitelendirilen, yurt içi ve yurt dışında kalitesinin yanı sıra dayanıklılığı ile kolayca pazar bulan meşhur Araban sarımsağı hasadının başladığını belirtti. Sarımsak hasadının iki defa yapıldığını bildiren Altun, "İlk hasadımız başladı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Ekim yaptık. Bu yılda Mayıs ayının başından itibaren hasada başladık. İlk hasadımız yeşil olarak yapıyoruz. İkinci hasadımız ise kuru olarak yapıyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum. Bu sene sarımsağımız kaliteli ve güzel bir rekolte aldık. Yeşil sarımsak hasadı başladı. Bir hafta sonra da kuru sarımsak hasadı başlayacak. Türkiye'nin her tarafına sarımsağımızı yetiştirmeye çalışacağız. Araban sarımsağı raf ömrü uzundur. Aroması yüksektir. Geçen yıl 35 dönüm üzerine sarımsak ekimi yaptık" dedi. Bu yıl rekoltenin çok yüksek olduğunu belirten Altun, sarımsak tarlalarında 10 bin işçinin çalıştığını bildirdi.