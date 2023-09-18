Arabasını tekmeleyen adamı, bıçakla kovaladı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada Fatih M. isimli kişi, otomobilinin kapısını tekmeleyen Abdulhalim S.’yi elinde bıçakla kovaladı. Fatih M.'nin otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da şahit olduğu olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl’de trafik kazası sonrası başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.