Arabasını tekmeleyen adamı, bıçakla kovaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada Fatih M. isimli kişi, otomobilinin kapısını tekmeleyen Abdulhalim S.’yi elinde bıçakla kovaladı. Fatih M.'nin otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da şahit olduğu olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arabasını tekmeleyen adamı, bıçakla kovaladı - 1

İnegöl’de trafik kazası sonrası başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

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Arabasını tekmeleyen adamı, bıçakla kovaladı - 2

Fatih M. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Abdulhalim S. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından Abdulhalim S., Fatih M.’nin otomobilinin kapısını tekmeledi.

Aracından inen Fatih M. ise elinde bıçakla Abdulhalim S.’nin üzerine yürüdü.
Arabasını tekmeleyen adamı, bıçakla kovaladı - 3

Abdulhalim S., kendisini takip eden Fatih M.’den kaçarak kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve Fatih M. yakalanıp, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Arabasını tekmeleyen adamı, bıçakla kovaladı - 4

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kazanın ardından sürücülerin kavgası, Fatih M.’nin elindeki bıçakla diğer sürücünün ardından koşması yer aldı.
Arabasını tekmeleyen adamı, bıçakla kovaladı - 5

Çevredekiler, Fatih M.’ye tepki gösterirken, o anda olay yerinde olan çocukların, “Polisi arayın” diye yardım istemeleri de görüntülere yansıdı.

Arabasını tekmeleyen adamı, bıçakla kovaladı - 6

Öte yandan elindeki bıçakla etrafa tehditler savuran Fatih M.’nin otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da yaşananları korkuyla izlediği görüldü.

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