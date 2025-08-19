Araç kamerası (takip sistemi) zorunlu mu? Araç kamerası zorunluluğu olan otomobiller
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan yeni değişiklikle birlikte C hususiyetleri sınıfındaki araçlara zorunluluk getirildi. Sosyal medyada ve bazı platformlarda tüm araçlar için zorunlu olduğu iddiaları ortaya atılırken tartışmalarda beraberinde geldi. Yasada yapılan değişiklikle birlikte C hususiyetlerindeki araçlara yönelik araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Ağustos’ta Resmi Gazete’ yayımlandı. C hususiyetlerindeki araçlara yönelik araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor. Uygulama, ilk kez tescil edilecek araçlarda zorunlu, daha önce tescil edilen araçlarda bir takvimi bulunuyor. İşte, araç kamerasının zorunlu olduğu otomobiller…