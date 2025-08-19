Araç kamerası (takip sistemi) zorunlu mu? Araç kamerası zorunluluğu olan otomobiller

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan yeni değişiklikle birlikte C hususiyetleri sınıfındaki araçlara zorunluluk getirildi. Sosyal medyada ve bazı platformlarda tüm araçlar için zorunlu olduğu iddiaları ortaya atılırken tartışmalarda beraberinde geldi. Yasada yapılan değişiklikle birlikte C hususiyetlerindeki araçlara yönelik araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor.

Araç kamerası (takip sistemi) zorunlu mu? Araç kamerası zorunluluğu olan otomobiller - 1

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Ağustos’ta Resmi Gazete’ yayımlandı. C hususiyetlerindeki araçlara yönelik araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor. Uygulama, ilk kez tescil edilecek araçlarda zorunlu, daha önce tescil edilen araçlarda bir takvimi bulunuyor. İşte, araç kamerasının zorunlu olduğu otomobiller…

Araç kamerası (takip sistemi) zorunlu mu? Araç kamerası zorunluluğu olan otomobiller - 2

ARAÇ KAMERASI ZORUNLU MU?

C hususiyetine giren araç listesinde taksi, otobüs, kamyon ve çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktör, römort, yarı römork, traktör römorkları, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, tehlikeli madde taşıyan araçlar yer alıyor.

Teyit hattından paylaşılan bilgide “ Değişiklik tüm araçlarla ilgili değil. Değişiklikle C hususiyetlerindeki araçlara yönelik araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor.” ifadeleri yer aldı.

Araç kamerası (takip sistemi) zorunlu mu? Araç kamerası zorunluluğu olan otomobiller - 3

2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar söz konusu zorunluluk uygulanmayacak.

