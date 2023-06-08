Araç kumandası görünümlü suikast tabancası

İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ağır makineli tüfek, 1 araç kumandası şeklinde suikast tabancası ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Araç kumandası görünümlü suikast tabancası - 1

İstanbul'da polise ekipleri, kentteki suç örgütlerine silah temin edenlerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Araç kumandası görünümlü suikast tabancası - 2

Yapılan 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından suç örgütlerine silah satan kişiler belirlendi.

Araç kumandası görünümlü suikast tabancası - 3

Şüphelilerin adreslerini de tespit eden ekipler, sözkonusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Araç kumandası görünümlü suikast tabancası - 4

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Araç kumandası görünümlü suikast tabancası - 5

Şüphelilerin ev, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 1 ağır makinalı otomatik tüfek, 3 uzun namlulu otomatik tüfek, 6 kısa namlulu otomatik tabanca, 52 ruhsatsız tabanca, 1 araç kumandası görünümlü suikast tabancası, 1 pompalı tüfek, 110 şarjör, 95 adet fişek ele geçirildi.

Araç kumandası görünümlü suikast tabancası - 6

Yakalanan 12 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araç kumandası görünümlü suikast tabancası - 7

Şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 5 kişi ise tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER