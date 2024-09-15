Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz: Kazaya sebep olan şoför yeniden direksiyon başında

YENİDEN DİREKSİYON BAŞINDA

Şoförün kazadan bir gün sonra aynı araçla Yakutiye ilçesinin Yunusemre güzergahında trafiğe çıktığı yerel bir gazete muhabiri tarafından görüntülendi.

İş yerine gitmek üzere bindiği minibüs şoförünü tanıyan gazeteci sürücüyü görüntüledi.

Şoför M.E.K, gazetecinin “Sizin trafikte olmanız doğru mu? Aracınız muayenesiz, ehliyetiniz yetersiz.” sorusuna, “Doğru, ne olmuş ki.” diye yanıt verdi.

Muhabirin sorularına sinirlenen şoför M.E.K, bir anda aracını hızla sürerek kırmızı ışıkta geçti.