Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz: Kazaya sebep olan şoför yeniden direksiyon başında
Erzurum’da durağa yaklaştığı sırada kapısını erken açtığı minibüsten, yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan sürücü M.E.K, direksiyon başında görüntülendi. Kaza sonrası aracının muayenesiz, ehliyetinin ise yetersiz olduğu belirlenen sürücü, “Sizin trafikte olmanız doğru mu?” diye soran gazeteciye, “Doğru, ne olmuş ki.” diye yanıt verdi.
Erzurum’da kullandığı minibüste, yolcunun açık kapıdan düşerek yaralanmasına neden olan sürücü kaza sonrası yine direksiyon başında görüntülendi.