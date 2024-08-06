"Aracıma vurdun" deyip, halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı

Ramazan K. aranırken, polis ekiplerine olayı anlatan otobüs şoförü Ferhat İlhan, "Normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi, aracını önüme kırdı. Bana 'Aracıma vurdun' dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontak anahtarımı alıp, kaçtı" dedi.