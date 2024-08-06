"Aracıma vurdun" deyip, halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı
Antalya'da otomobiline çarptığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesen Ramazan K., şoför Ferhat İlhan'ı yumruklayıp, aracın kontak anahtarını alıp kaçtı.
Saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana gelen olayın detayları duyan herkesi şaşırtıyor. Ferhat İlhan'ın kullandığı 07 AU 0223 plakalı özel halk otobüsünün otomobiline çarptığını ileri süren plakası alınamayan otomobilin sürücüsü Ramazan K., aracıyla otobüsün önünü kesti.