Aracını bayram şekeriyle süsledi, mahalle mahalle gezerek çocuklara ikram etti

Elisa Çiftçi ise "Caddede yürürken bir araçta asılı şekerler gördüm. Önce çok şaşırdım, sonra otomobildeki şekerleri bize ikram ettiler. Coşkun amcamız, Filistin’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını öğrendim. Bayramın birinci günü bizi çok mutlu etti. Umarım bu savaş biter ve Filistin’ deki çocuklarda bizim gibi mutlu oldur" dedi.