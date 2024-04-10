Aracını bayram şekeriyle süsledi, mahalle mahalle gezerek çocuklara ikram etti
Van'ın Erciş ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan 3 çocuk babası Coşkun Durmaz (37), İsrail saldırılarında Filistinli çocukların katledilmesine dikkat çekmek için aracını bayram şekeri ile süsleyip, mahalle mahalle gezerek çocuklara ikram etti.
Van Erciş'in Alkanak Mahallesi'nde yaşayan esnaf Coşkun Durmaz, Ramazan Bayramı sabahı otomobilini, bayram şekerleri ve çikolata yapıştırıp süsledi. Durmaz ardından mahalle mahalle dolaşıp, çocuklara bayram şekeri ve çikolata ikram etti.