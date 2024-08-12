Aracını eğlence mekanı çalışanlarının üzerine sürdü
İstanbul Şişli'de eğlence mekanı çalışanlarıyla, mekana eğlenmeye gidenler arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Tartışma devam ettiği sırada mekandan çıkan bir kişi, aracını iş yeri çalışanlarının üzerine sürdü. Olayda 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde saat 04.30 sıralarında iddiaya göre eğlenen grup, gelen hesap üzerine çalışanlarla tartışmaya başladı.