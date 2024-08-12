Aracını eğlence mekanı çalışanlarının üzerine sürdü

İstanbul Şişli'de eğlence mekanı çalışanlarıyla, mekana eğlenmeye gidenler arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Tartışma devam ettiği sırada mekandan çıkan bir kişi, aracını iş yeri çalışanlarının üzerine sürdü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Aracını eğlence mekanı çalışanlarının üzerine sürdü - 1

İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde saat 04.30 sıralarında iddiaya göre eğlenen grup, gelen hesap üzerine çalışanlarla tartışmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aracını eğlence mekanı çalışanlarının üzerine sürdü - 2

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavga sırasında cipine binen bir kişi, aracını mekan çalışanlarının üzerine sürdü.

Aracını eğlence mekanı çalışanlarının üzerine sürdü - 3

Sürücü, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada, o anda yol kenarında bulunan bir kişiye hızla çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki adam yere düşerek yaralandı.

Aracını eğlence mekanı çalışanlarının üzerine sürdü - 4

3 kişinin yaralandığı olayda, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aracını eğlence mekanı çalışanlarının üzerine sürdü - 5

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Aracını eğlence mekanı çalışanlarının üzerine sürdü - 6

Sürücünün aracını çalışanların üzerine sürdüğü ve bir kişiye çarparak yaralanmasına neden olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aracını eğlence mekanı çalışanlarının üzerine sürdü - 7

İlk gelen bilgi bir yaralının durumunun ağır olduğu yönündeydi.

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