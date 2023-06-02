Aracını tartıştığı yayanın üzerine sürdü

İstanbul Esenyurt'ta, otomobilini tartıştığı yayanın üzerine sürerek iki kişinin yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

Aracını tartıştığı yayanın üzerine sürdü - 1

Saadetdere Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü ile yaya arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tekrar otomobile binen sürücü, aracı tartıştığı kişinin üzerine sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aracını tartıştığı yayanın üzerine sürdü - 2

Kavgayı ayırmaya gelen çevredeki vatandaşların da bulunduğu gruptan iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracını tartıştığı yayanın üzerine sürdü - 3

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yaralılardan biri, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Aracını tartıştığı yayanın üzerine sürdü - 4

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aracını tartıştığı yayanın üzerine sürdü - 5

Görüntülerde, elinde sopa olan sürücünün bindiği otomobili tartıştığı kişi ve kavgayı ayırmaya gelenlerin bulunduğu grubun üzerine sürdüğü anlar yer alıyor.

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