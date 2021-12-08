Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu araçta bulunan Davut Can Duman (21) hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 08.12.2021 - 08:45 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 08:59

Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti - 1

'nın Nilüfer ilçesinde A.O'nun (21) kullandığı 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.

Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti - 2

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından araçta bulunan H. E. E. (20) ve S.D. (20) yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı.

Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti - 3

DOĞUM GÜNÜYDÜ

Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.

Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti - 4

Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti - 5

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti - 6
Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti - 7
Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti - 8
Aracıyla metro alt geçidine düşen genç hayatını kaybetti - 9

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