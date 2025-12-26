Aracıyla Zap Suyu'na düşen 23 yaşındaki Ezgi'den acı haber

26.12.2025 02:53

Son Güncelleme: 26.12.2025 09:41

AA, DHA

Hakkari'de yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen aracın sürücüsü Sude Ezgi Değirmenci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aracıyla Zap Suyu'na düşen 23 yaşındaki Ezgi'den acı haber
Anadolu Ajansı

Hakkari'de kent girişindeki Seyir Tepe mevkisinde Sude Ezgi Değirmenci (23) idaresindeki araç, dün saat 23.30 sıralarında yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

 

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracıyla Zap Suyu'na düşen 23 yaşındaki Ezgi'den acı haber 1
Anadolu Ajansı

Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan Sude Ezgi Değirmenci araçtan çıkararak botla kıyıya getirdi.

Aracıyla Zap Suyu'na düşen 23 yaşındaki Ezgi'den acı haber 2
Anadolu Ajansı

Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Ekiplerce ambulansa taşınan Sude Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracıyla Zap Suyu'na düşen 23 yaşındaki Ezgi'den acı haber 3
DHA

Tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

 

Sude Ezgi Değirmenci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.