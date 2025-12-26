Aracıyla Zap Suyu'na düşen 23 yaşındaki Ezgi'den acı haber
26.12.2025 02:53
Son Güncelleme: 26.12.2025 09:41
Hakkari'de yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen aracın sürücüsü Sude Ezgi Değirmenci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hakkari'de kent girişindeki Seyir Tepe mevkisinde Sude Ezgi Değirmenci (23) idaresindeki araç, dün saat 23.30 sıralarında yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan Sude Ezgi Değirmenci araçtan çıkararak botla kıyıya getirdi.
Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Ekiplerce ambulansa taşınan Sude Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.