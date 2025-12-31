Araçlar kara saplandı, insanlar mahsur kaldı
31.12.2025 13:48
Son Güncelleme: 31.12.2025 13:54
AA, İHA
Sivas-Kayseri kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İnsanlar ve kurtarma ekipleri mahsur kaldı.
Sivas-Kayseri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Koyuncu mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasına giden bazı kurtarma ekipleri ile gazeteciler de yolda mahsur kaldı.
Karla mücadele ekipleri, yolun trafiğe açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada Ulaş-Gürün, Şarkışla-Kayadibi ve Sivas-Kurtlapa kara yolları kar ve tipi nedeniyle tarafiğe kapatıldı.
İç Anadolu Bölgesi'ni Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan birisi olan Kayseri-Malatya kara yolu, Gürün ilçesinde büyük araç trafiğe kapatıldı.
Bin 800 metre rakıma sahip olan Mazıkıran Geçidi'nde kontrol noktası oluşturan trafik polisleri, büyük araç geçişine izin vermedi.
HAMİLE KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU
Altınyayla ilçesi Gümüşdiğin köyünde rahatsızlanan hamile Z.B. (33) için karla mücadele ekipleri seferber oldu.
İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla köy yolu açılarak ambulans hastaya ulaştı. Z.B., ambulansa alınıp Altınyaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.