Araçta sigara içene 153 lira ceza
Anadolu Ajansı, DHA
Kapalı alanlarda sigara içilmemesine yönelik yasak, otomobilleri de kapsadı. Yasağa uymayan pek çok sürücüye ceza kesildi.
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Aralarında Bursa, Manisa, Tokat ve Aksaray’ın da bulundu birçok ilde polis ekipleri “dumansız araçlar” uygulaması yaptı.
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Polis ekipleri, sürücüsünün sigara içtiğini tespit ettikleri araçları durdurdu. Ekipler, bu sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası kesti.
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Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.
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Polis ekipleri, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.
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Bu arada, bazı sürücüler uygulumayı desteklerken, bazıları ise tepki gösterdi.
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Ceza kesilen sürücü İsrafil Akpınar ''Kendi arabamızda da içemeyeceksek nerede içeceğiz? Evimizde içemiyoruz, kapalı yerlerde içemiyoruz, hastane, okul avlusunda içemiyoruz. Nerede içeceğiz? Ölelim o zaman. Tiryaki diye vatandaşın üzerine bu kadar gelinmez ki'' dedi.
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