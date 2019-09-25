NTV

Araçta sigara içene 153 lira ceza

Anadolu Ajansı, DHA

Kapalı alanlarda sigara içilmemesine yönelik yasak, otomobilleri de kapsadı. Yasağa uymayan pek çok sürücüye ceza kesildi.

  • 1

    Aralarında Bursa, Manisa, Tokat ve Aksaray’ın da bulundu birçok ilde polis ekipleri “dumansız araçlar” uygulaması yaptı.

  • 2

    Polis ekipleri, sürücüsünün sigara içtiğini tespit ettikleri araçları durdurdu. Ekipler, bu sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası kesti.

  • 3

    Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

  • 4

    Polis ekipleri, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

  • 5

    Bu arada, bazı sürücüler uygulumayı desteklerken, bazıları ise tepki gösterdi.

  • 6

    Ceza kesilen sürücü İsrafil Akpınar ''Kendi arabamızda da içemeyeceksek nerede içeceğiz? Evimizde içemiyoruz, kapalı yerlerde içemiyoruz, hastane, okul avlusunda içemiyoruz. Nerede içeceğiz? Ölelim o zaman. Tiryaki diye vatandaşın üzerine bu kadar gelinmez ki'' dedi.

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin