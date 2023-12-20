Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK açıklaması bekleniyor

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.