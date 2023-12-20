Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK açıklaması bekleniyor

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranı, maaşları ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları yakın zaman içinde açıklanacak. Aralık enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı da şekillenmiş olacak. Peki, Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK açıklaması bekleniyor - 1

2023 Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Emekli ve memur zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından son 6 aylık enflasyon rakamları verisi belli olacak. İşte, TÜİK'in enflasyonu açıklayacağı tarih...

TÜRKİYE HABERLERİ

Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK açıklaması bekleniyor - 2

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK açıklaması bekleniyor - 3

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK açıklaması bekleniyor - 4

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.

Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.

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