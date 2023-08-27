Arama çalışmalarında 72 gün geride kaldı! 20 şüphelinin ifadesi alındı
İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 72 gün geride kaldı. Çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç çıkmazken, Berzeg’in daha önce de İstanbul ve Armutlu’daki evinin önünde kısa süreli 2 kez kaybolup, bulunduğu öğrenildi. Berzeg'in, Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelenirken, şüpheli olarak 20 kişinin de ifadesi alındı.
ABD’deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.