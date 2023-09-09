Arama çalışmalarında 85'inci gün | Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlillerinden de sonuç çıkmadı

NE OLMUŞTU?

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem "Asya Direktörü" olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi. 17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, AFAD, Jandarma Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra İz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı. Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda; 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 3 kez aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı.

Arama çalışmaları devam ederken Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde bilgisayarları incelenirken, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı. Olay günü ve öncesinde Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.