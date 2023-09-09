Arama çalışmalarında 85'inci gün | Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlillerinden de sonuç çıkmadı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, tatil için geldiği yazlık evinden 17 Haziran’da "Tina" isimli Doberman cinsi köpeği ile ayrıldıktan sonra, kendisinden bir daha haber alınamayan Dünya Bankası'ndan emekli ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. Berzeg ile kaybolduktan 74 gün sonra, kilo kaybı yaşamadan, vücudunda ve patilerinde toz ve çamur bulaşmadan geri dönen Tina'dan kayıp olduğu süre içinde kapalı alanda mı tutulduğu ya da ormanda mı yaşadığının tespiti için alınan dışkı ve kan örneklerinde yapılan incelemede, delil elde edilecek hiçbir veri bulunamadığı belirtildi.
Ekonomist Korhan Berzeg'i aramalar çalışmaları 85'inci günde devam ediyor.
Köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi.