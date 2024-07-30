Arama-kurtarma gönüllüsü oldu: 188 hayat kurtardı, kalbine yenildi
Trabzon'da 12 yıl önce kamyonet ile nehre düşen arkadaşının cansız bedenine 10 ay sonra ulaşılmasından etkilenince arama-kurtarma gönüllüsü olup, aldığı eğitimlerle kurduğu Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) bünyesinde bölgede boğulma, sel, heyelan, yangın gibi olayların yanında deprem afetlerinde 188 hayat kurtaran Ahmet Cerrah (46), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ani ölümü üzüntü yaratan Cerrah, ilçede dualarla son yolcuğuna uğurlandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 22 Nisan 2011'de baraj inşaatından dönen görevli Jeofizik Mühendisi Hüseyin Dervişoğlu ile İnşaat Mühendisi Orhan Kemal Ulusoy'un (29) bulunduğu kamyonet, Çoruh Nehri'ne düştü.
Kurtarma çalışmaları ile hurdaya dönen kamyonet sudan çıkarıldı ancak mühendislere ulaşılamadı. Kazadan 10 ay sonra Dervişoğlu'nun cansız bedenine ulaşılırken, Ulusoy'a dair bir ize rastlanılamadı.