Arama-kurtarma gönüllüsü oldu: 188 hayat kurtardı, kalbine yenildi

"GECESİ GÜNDÜZÜ YOKTU"

Cerrah'ın akrabası Başak Şensoy ise şunları söyledi: "Sahipsiz hayvanların her zaman yanındaydı. Gecesi, gündüzü yoktu. Arama-kurtarma işi için yeri geldi mal varlığını sattı. Çok yüce gönüllü bir insandı. Çok üzdü bizi. Kendi imkanlarıyla almış olduğu yeni arabasını arama kurtarma aracı yapacaktı ama olmadı."