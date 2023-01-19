Arap Süleyman'ın mirasçıları belirlendi - Değeri 5 milyar dolar

Antalya kent merkezinde 5 milyar dolar değerindeki arazinin mirasçıları belirlendi.



Kentte 1800'lü yıllarda yaşamış Arap Süleyman'ın; 4 bin dönümlük araziyle ilgili miras davaları uzun yıllardır devam ediyor. Kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan arazi için miras davaları ilk olarak 1880'lerde başladı.



Mirasta hak iddia edenlerin sayısı bir dönem 2 bin 500'e kadar çıktı. İki eşten 3'ü kız, 6 çocuğu olan Arap Süleyman'ın miras davalarında, Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine İstanbul Arşiv Daire Başkanlığı bilirkişi uzmanlarınca rapor hazırlandı. Uzmanlar, Osmanlıca bütün şeriye sicilleri ve bugüne kadar çıkan tüm veraset ilamlarını inceledi.