Arap Süleyman'ın mirasçıları kentin kalbinin tapusunu istiyor! Milyar dolarlık arazide işletmelere mühür
11.12.2025 11:10
DHA
Antalya'da yıllardır çözülemeyen Arap Süleyman'ın mirasçılarına ait 6 milyar dolarlık arazi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davalık alan içinde yer alan Cam Piramit Parkı'ndaki işletmelerin birçoğu ruhsatsız oldukları gerekçesiyle mühürlendi.
Antalya'da kentin en değerli noktasında bulunan araziye ilişkin miras davasında yeni gelişmeler var.
Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, kamu binaları, beş yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan, bugünkü değeri 6 milyar doları aşkın 4 bin dönüm araziyle ilgili, Arap Süleyman, Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa ve Hazine olmak üzere, üç ana hissedar mirasçı olduğuna karar verdi.
2006'daki karar sonrası ortaya çıkan yeni mirasçı iddiaları ve bu kapsamda mahkemelerin tedbir kararları nedeniyle dava çözüme kavuşturulamadı.
ARAZİDE YOK YOK
Davada son olarak Antalya Kadastro Mahkemesi'nin Arap Süleyman'ın kızı olduğu öne sürülen Ayşe yönünden 2024 yılında verdiği tedbir, itiraz sonucunda Hacı Bekirzade mirasçıları yönünden BAM 8'inci Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldı.
Davaya konu 4 milyon metrekare civarında alanda; ünlü oteller, stadyum, spor tesisleri ve hastaneler bulunuyor.
Aynı bölgede 10 bin civarında konut, park, pazar yeri ve devlet binaları da var.
BİRÇOK İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Bu dava kapsamında bölgede yer alan Cam Piramit Parkı içerisinde, son günlerde hareketlilik yaşanıyor.
11 civarında kafe, restoran ve büfe tarzında işletmenin bulunduğu bölgede şu ana kadar altı işletme ruhsatsız oldukları gerekçesiyle mühürlendi.
Bu işletmeler arasında AKM yanındaki otopark alanı da bulunuyor.
Bazı işletme sahipleri, ruhsat başvurularının aylardır bekletildiğini, bazı başvuruların ise hızla sonuçlandırıldığı yönünde şikayette bulundu.
İşletmelere zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler ve mühürleme işlemleri sırasında da alanın davalık olmasından kaynaklı ruhsatların yenilenemeyeceği yönünde açıklamalar yapıldığı belirtildi.
BELEDİYEYE BAŞVURU YAPTILAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait EKDAĞ A.Ş.'nin kiracısı olarak sözleşme yapan işletmeler, bir belediye şirketi tarafından kiralanan işletmelerin yine aynı belediye tarafından mühürlenmesini anlayamadıklarını söyledi.
İşletmeciler, ruhsat işlemleri için başvurularını yaptıklarını ve sonuçlandırılmasını beklediklerini de kaydetti.
EKDAĞ GENEL MÜDÜRÜ: KİRAYA VERMEKLE MÜKELLEFİM
Cam Piramit'teki işletmelerde yaşanan mühürleme işlemlerine yönelik bilgi veren EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, ruhsatı olmayanlar veya metrekareleri tutmayanlar olduğunu belirterek, "Kiraya verdiğimiz yerin ruhsat alıp almadığına bakmayız. Bu vatandaşın kendisiyle alakalı. 'Belediyenin şirketinden ruhsat alınmaz' diye bir durum yok. Ben kiraya vermekle mükellefim." dedi.
Aydın şöyle devam etti:
"- Ruhsatını almak kiralayanın mükellefiyeti. Şimdi bazı yerler var, onlar da mühürlendi. 10 metrekare verilmiş, çıkmış 20 metrekare, şimdi bunu mühürlemeyecek mi? Belediye mühürleyecek mecbur."
MİRASÇILAR KAMUDAN BEDELİNİ İSTİYOR
Hacı Bekirzade mirasçılarının avukatı Ahmet Muhtar Kızıltan, dava sürecine ilişkin bilgi verdi.
Bu bölgede 1948 yılında kadastro çalışması yapıldığını belirten Kızıltan, "2006 yılında mahkeme kararı kesinleşti. 1948'de kimler adına tespit yapmışsa kadastro, mahkeme onlar adına tescile karar veriyor. Fakat geçen bu sürede alanda, ağırlıklı kamu idarelerince birçok yapı yapılıyor. Geriye kala kala belli bir bölge kalıyor." dedi.
Kızıltan, mirasçıların kamudan bölgenin bedelini istediğini anlattı.
SÜREKLİ SAHTE MİRASÇILAR ORTAYA ÇIKIYOR
2006'dan sonraki süreçte ortaya sahte mirasçıların çıktığını, bu davaların da sonuçlandığını, bu kişiler hakkında ceza davaları açıldığını anlatan Kızıltan, şöyle devam etti:
"- Bu kez Ayşe mirasçısı adı altında tümünü Arap Süleyman'da hesap etseniz; yüzde 3,5'a denk gelmeyen kişiler adına davalar açılmaya başlandı. Mahkeme tedbir koymuştu.
- Mahkeme tedbir koyunca, 'Artık kamulaştırmasız el atma, hani son demler, kalanlar arasından bir bedel alalım' diye düşünen insanlar için 'Mülkiyeti davalı olan bir yerde biz bedel ödeyemeyiz, dava sonuçlanmaz, sonucu beklenmeli' deniliyor. Sadece
- Arap Süleyman mirasçıları için değil, Hacı Bekirzade için de koydular aynı tedbiri. Çünkü mülkiyet orada değişirse acaba onların da hisseleri etkilenir mi, etkilenmez. Ama koyuldu ve orası kilitlendi. Kamu idareleri açısından da kilitlendi."