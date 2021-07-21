Arapapıştı Kanyonu'ndaki sular çekildi

"ÇAMUR DERYASINDAN BAŞKA BİR ŞEY KALMAMIŞ"

Ziyaretçilerden Melis Erkan, kanyonu görmek için Bodrum'dan geldiğini belirterek, "Buranın su dolu fotoğraflarını görmüştük, o kadar da yol geldik. Sırf burası için geldik ama maalesef sular çekilmiş. Boşuna geldik ama yine de fotoğraf çektik. Kuraklık çok kötü etkilemiş" dedi.