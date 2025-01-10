Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi

Adana'da bir depoya baskın düzenleyen zabıta ekiplerince 15 ton sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yapılan incelemelerde çeşme suyunun şişelenip üzerine Arapça etiketler yapıştırılarak "zemzem suyu" diye satılacağı öğrenildi. Sulara el koyulurken, depo ise mühürleyerek kapatıldı.

Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi - 1

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi - 2

Depoda arama yapan ekipler, üzerinde Arapça zemzem suyu yazan yüzlerce içi dolu pet şişe buldu.

Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi - 3

Yapılan incelemede pet şişelerin çeşme suyu ile doldurulup, üzerlerine zemzem suyu etiketlerinin yapıştırıldığı belirlendi. 


Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi - 4

15 ton sahte zemzem suyuna el koyan zabıta, depoyu mühürleyerek kapattı.

Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi - 5

Ayrıca depo sahipleri hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi - 6

Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.

Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi - 7
Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi - 8
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