Arapça etiket yapıştırıp zemzem diye satacaklardı: 15 ton çeşme suyu ele geçirildi
Adana'da bir depoya baskın düzenleyen zabıta ekiplerince 15 ton sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yapılan incelemelerde çeşme suyunun şişelenip üzerine Arapça etiketler yapıştırılarak "zemzem suyu" diye satılacağı öğrenildi. Sulara el koyulurken, depo ise mühürleyerek kapatıldı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı.