ARAŞTIRMA: Günde 15 dakika yapmak depresyona iyi geliyor

Stanford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve yaklaşık 450 ayrı çalışmanın incelendiği kapsamlı araştırma, günde yalnızca 15 dakika doğada vakit geçirmenin ruh sağlığını önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, kısa süreli doğa temasının kaygı, depresyon ve yorgunluk seviyelerini azalttığı; ruh halini, bilişsel işlevleri ve genel yaşam enerjisini artırdığı belirlendi. İlginç bir şekilde, zihinsel sağlık açısından dışarıda egzersiz yapmak yerine yalnızca dinlenmenin daha etkili olabileceği de vurgulandı.

Araştırma ekibinin başyazarı Prof. Yingjie Li, “Bulgularımız, doğayla kısa süreli temasın bile önemli zihinsel sağlık yararları sağladığını doğruluyor” dedi.

45 DAKİKA VE ÜZERİ ETKİYİ ARTIRIYOR

Analiz, günde 45 dakikadan fazla dışarıda vakit geçirmenin stresi daha fazla azalttığını ve canlılığı artırdığını gösterdi. Ayrıca küçük şehir parklarının ve ormanların dahi depresyon ve kaygıyı önemli ölçüde azaltabileceği saptandı.

Genç yetişkinlerin, genel nüfusa kıyasla doğada vakit geçirmekten daha fazla fayda gördüğü belirlendi. Bu durum, çoğu ruh sağlığı bozukluğunun 25 yaşından önce ortaya çıktığı göz önünde bulundurulduğunda kritik bir bulgu olarak değerlendirildi.

ARTAN RUH SAĞLIĞI SORUNLARI

İngiltere’de ruhsal hastalıklar nedeniyle yardım arayanların sayısı, pandemi öncesine kıyasla beşte iki oranında artarak yaklaşık 4 milyona ulaştı. Uzmanlar, yetişkinlerin en az altıda birinin hayatının bir döneminde depresyon yaşayacağını öngörüyor.

Depresyon; sürekli düşük ruh hali, düşük öz saygı, hayattan zevk alamama, güçten düşürücü kaygı ve intihar düşünceleriyle kendini gösterebiliyor.

Fiziksel belirtiler arasında ise iştahta değişiklik, kabızlık, enerji eksikliği, düşük cinsel istek ve uyku bozuklukları bulunuyor.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere’deki çocukların neredeyse dörtte birinde muhtemel bir ruhsal bozukluk tespit edilmiş durumda.

