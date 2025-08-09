ARAŞTIRMA: Günde 15 dakika yapmak depresyona iyi geliyor

Araştırmaya göre, kısa süreli doğa temasının kaygı, depresyon ve yorgunluk seviyelerini azalttığı; ruh halini, bilişsel işlevleri ve genel yaşam enerjisini artırdığı belirlendi. İlginç bir şekilde, zihinsel sağlık açısından dışarıda egzersiz yapmak yerine yalnızca dinlenmenin daha etkili olabileceği de vurgulandı.



Araştırma ekibinin başyazarı Prof. Yingjie Li, “Bulgularımız, doğayla kısa süreli temasın bile önemli zihinsel sağlık yararları sağladığını doğruluyor” dedi.



