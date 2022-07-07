"Arazi bizim" dedi, yolu kapattı: Turistik şelale ziyarete kapatıldı

"YOLA MISIR EKECEĞİM"

Kamulaştırma sorunu çözülmemesi halinde yola mısır ekeceğini belirten Aslan, "Bizim burada 3 parsel arsamız var. Şelalenin olduğu yerin orada otoparka kadar olan yer bizim. Yukarıda Elmalık diye bir yer var orası da bize ait. Bir de bu parsel bizim. Buralarda kamulaşma yok. Şelalenin üstünde bir yer daha var. Orası da dedeme ait. Orayı da ben kapattım. Şu anda Erfelek Şelaleleri'ne hiçbir yerden geçit yok. Mağduruz. Sadece mağduriyetimiz giderilsin. Şelaleyi bize teslim etsinler. Biz de yollarımızı açalım. İşletmeciliğini de gerekirse biz yapalım. Otopark kısmı zaten bize ait. Kamulaştırma sorunu çözülmemesi halinde yola mısır ekeceğim" ifadelerini kullandı.