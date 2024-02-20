Arazilerin değerinin düştüğü gerekçesiyle CİMER'e hayvan mezarlığı şikayeti

"YASAL OLARAK HİZMET VERİYORUZ"

Şirketten yapılan yazılı açıklamada ise mezarlığın köyün 600 metre dışında olduğu belirtilerek "Evcil hayvanı vefat eden aileler bizlere ulaştıklarında, cenazelerini uygun bir şekilde teslim alarak, tüm sterilizasyon işlemlerini yapıp toprağa gömüyoruz. Bu sayede hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığı da korunmuş oluyor. Yapmış olduğumuz hizmeti şirketimiz üzerinden yasal bir şekilde yürüterek vergimizi ödemekteyiz. Mezarlığın çevresinde hiçbir yapı bulunmuyor. Su toplama havzasında değil. Çevrede hayvan beslenen ahırlar veya sera gibi hiçbir yapı yok. Bir mevzuat yayımlanırsa mevcut yerimizde hizmetimize devam edebilmek istiyoruz. İnsan mezarlarında olduğu gibi defin ettiğimiz tüm hayvanların evraklarını alıp arşivliyoruz. Hangi mezarda hangi hayvanın olduğu belli. Bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanların defnini yapmıyoruz. Onlar tıbbi atık olarak veterinerler tarafından belediyenin hizmet verdiği şirketlere teslim ediliyor." denildi.