Arazilerin değerinin düştüğü gerekçesiyle CİMER'e hayvan mezarlığı şikayeti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yerleşim yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan arazide bir şirket tarafından evcil hayvan mezarlığı oluşturuldu. Duruma tepki gösteren mahalle halkı, çevredeki arazilerinin değerinin düştüğünü savunup Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada ise bütün sterilizasyonun yapıldığı ve halk sağlığının korunduğu belirtildi.
Ölen evcil hayvanların gömülmesi hizmetini sağlamak için kurulan şirket, Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi'ndeki 3 bin 804 metrekarelik arazide hayvan mezarlığı oluşturdu.
Şirket, yaklaşık 6 ay önce etrafına tel örgü çekilerek oluşturulan hayvan mezarlığı için internette ilan da verdi. Kedi, köpek gibi evcil hayvanları ölenler şirketle iletişime geçti.