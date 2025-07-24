Arda Deniz Onat cinayeti: Cinayet şüphelileri suçu Arda'ya attı!

NE OLMUŞTU?
Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan Arda Deniz adlı teknede meydana geldi.
Teknede Arda Deniz Onat ile S.Y., S.Y. ve C.V.C. arasında kavga çıktı.
Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü.
Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı.
İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Arda Deniz Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KAVGANIN SEBEBİ TEKNEDE FAZLA KİŞİNİN KALMAK İSTEMESİ
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, olayın ayrıntıları ortaya çıkmıştı.
İddiaya göre, tekneyi kiralayan üç kadın, Antalya'dan gelen erkek arkadaşlarını da tekneye davet etti.
Ancak tekne sahibi Kenan Onat ile oğlu Arda Deniz Onat'ın, sadece iki kamarası olan teknede altı kişinin kalamayacağını belirterek duruma itiraz etmesi üzerine kavganın çıktığı belirtildi.