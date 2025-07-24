Arda Deniz Onat cinayeti: Cinayet şüphelileri suçu Arda'ya attı!

Şüphelilerden C.V.C. ifadesinde arkadaşlarının daveti üzerine tatile geldiğini belirterek, "Teknede 3-3,5 saat vakit geçirdik. Arkadaşlarımızın yarın da gelin daveti üzerine bunu tekne sahibine sorduk. Tekne sahibi bize çok sert bir şekilde 'Yürüyün gidin buradan' dedi. Biz kendisine daha nazik davranması gerektiğini iletmemize rağmen 'Sizin gibi müşteriye ihtiyacımız mı var lan, hadi gidin' diye karşılık verdi." dedi.

C.V.C. şöyle devam etti:

"Biz teknenin uç kısmına geçtik, bize küreklerle saldırmaya başladılar. Ben Arda'ya hiç vurmadım, darp etmedim. Kendimi savunmaya çalıştım. Bizi linç etmeye çalıştılar. Arda'nın ölümü ile herhangi bir alakam yoktur. Beni darp eden kaptandan ve diğerlerinden şikayetçiyim."