Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: "Karıma şimdi ne diyeceğim?"

Buna göre; Turan, ilk olarak Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar "faiz geliri" elde etti.

Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S.K.’dan 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan’a yine elden verdi.