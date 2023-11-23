Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: "Karıma şimdi ne diyeceğim?"
Futbol dünyasının ünlü isimlerini 44 milyon dolar tutarında dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Erzan'ın Arda Turan ile konuşma kayıtları ortaya çıktı. Ünlü futbolcu, konuşmalarda 20 bin doları kaldığını ifade ederken borç para bulabilmek için tefecilere gitmek üzere olduğunu da dile getirdiği belirlendi.
Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor.