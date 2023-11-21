Arda Turan ve Emre Belözoğlu mahkemede: Tüm birikimimizi kaybettik
Futbol dünyasının ünlü isimlerini 44 milyon dolar tutarında dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına başlandı. Erzan, hakkındaki suçlamaları reddetti. Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı.
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu Fernando Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı öne sürülen bankacı Seçil Erzan ilk kez hakim karşısına çıktı.