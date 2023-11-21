Arda Turan ve Emre Belözoğlu mahkemede: Tüm birikimimizi kaybettik

Mahkemede söz alan Arda Turan ise Seçil Erzan'ın kendisini sık sık arayarak parasını bir fona yatırması için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Arda Turan, 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini ancak bütün birikimini kaybettiğini belirtti.