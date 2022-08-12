Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı

Vatandaşlarda Tümer Nuh, manzaranın çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben de bu manzarayı görmeye geldim. Çok sayıda sineğin aynı anda çıkıp uçmaları ve sonra da ölmeleri çok ilginç. İzlemeye değer. İlk kez gördüm. Sanki kar yağıyor" dedi.