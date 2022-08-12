Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.08.2022 - 06:42

Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 1

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki  Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor.

Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 2

Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor.

Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 3

Mayıs sineklerinin sayısı gece saatlerine doğru artarken, yoldan geçen vatandaşlar onların uçuşlarını izledi.

Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 4

Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor.

Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 5

Vatandaşlarda Tümer Nuh, manzaranın çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben de bu manzarayı görmeye geldim. Çok sayıda sineğin aynı anda çıkıp uçmaları ve sonra da ölmeleri çok ilginç. İzlemeye değer. İlk kez gördüm. Sanki kar yağıyor" dedi.

Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 6
Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 7
Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 8
Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 9
Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 10
Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 11
Ardahan'da 'bir günlükler'in ölüm uçuşu başladı - 12

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