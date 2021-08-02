Ardahan'da 'bir günlükler'in "ölüm uçuşu" başladı

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlılar, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

Anadolu Ajansı 02.08.2021 - 05:41

Ardahan'da 'bir günlükler'in "ölüm uçuşu" başladı - 1
Ardahan'da çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan çok sayıda sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesinin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sardı.
Ardahan'da 'bir günlükler'in "ölüm uçuşu" başladı - 2
Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor.
Ardahan'da 'bir günlükler'in "ölüm uçuşu" başladı - 3
Mayıs sineklerinin sayısı gece saatlerine doğru artarken, vatandaşlar onların uçuşlarını ilgiyle izledi.
Ardahan'da 'bir günlükler'in "ölüm uçuşu" başladı - 4
Sineklerin yaklaşık yarım saat süren görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor.
Ardahan'da 'bir günlükler'in "ölüm uçuşu" başladı - 5

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