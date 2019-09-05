NTV

Ardahan'da dolu yağışı

İHA

Ardahan’da etkili olan dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken, trafikte aksaklıklar yaşandı.

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    Ardahan’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde dolu şeklinde etkili oldu.
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    İl merkezine bağlı Gürçayır ve Yaylacık Mahallelerinde etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu.
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    İl merkezine bağlı Gürçayır ve Yaylacık Mahallelerinde etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu.
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    Dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, dereler taştı.
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    Yolların dolu ile kaplandığı bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çektiler. 

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    Vatandaşlar dolu yağışının ekinlere zarar verdiğini belirterek, kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söylediler.
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