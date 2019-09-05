Ardahan'da dolu yağışı
İHA
Ardahan’da etkili olan dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken, trafikte aksaklıklar yaşandı.
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1Ardahan’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde dolu şeklinde etkili oldu.
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2İl merkezine bağlı Gürçayır ve Yaylacık Mahallelerinde etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu.
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3İl merkezine bağlı Gürçayır ve Yaylacık Mahallelerinde etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu.
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4Dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, dereler taştı.
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6Yolların dolu ile kaplandığı bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çektiler.
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7Vatandaşlar dolu yağışının ekinlere zarar verdiğini belirterek, kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söylediler.
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