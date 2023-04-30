Ardahan'da ev ve iş yerleri kar altında

Kışın yoğun kar ve fırtınanın etkisiyle tamamı karla kaplanan Ardahan'ın 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki ev ve iş yerleri nisan ayı sonunda hala kara gömülü. Mayıs ayının gelmesiyle ev ve iş yerlerinin karar gömülü olması şaşırtıyor.

Ardahan'da ev ve iş yerleri kar altında - 1

Ardahan'da yayla evleri, halk pazarı, lokanta ve kıraathanelerin bulunduğu yaklaşık 300 haneli turistik Bülbülan Yaylası’nda bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredince kar erimedi.

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Ardahan'da ev ve iş yerleri kar altında - 2

Her yıl Ardahan ve Artvin’den gelen yaylacıları misafir eden, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan yaylada evlerin ve işyerlerinin üzerindeki kar kalkmadı.

Ardahan'da ev ve iş yerleri kar altında - 3

"YOL TRAFİĞE KAPANDI"

Yaylacılardan Şenol Bozkurt, Bülbülan Yaylası'nın bölgenin en yüksek rakımlı yerleşim alanı olduğunu belirtti.

Ardahan'da ev ve iş yerleri kar altında - 4

"Ardahan'a 40 kilometre uzaklıktaki Bülbülan Yaylası aynı zamanda turistik bir yayla. Yaylamız, kış aylarında kar yağışının çok fazla olması sebebiyle trafiğe kapatılıyor." diye konuşan Bozkurt, "Geçtiğimiz hafta yol trafiğe açıldı, biz de yaylamızı görelim istedik. Yaylalarımız, dükkanlarımız nisan ayının sonuna gelmemize rağmen halen daha kar altında. Bir aya kadar karların erimesini bekliyoruz. Karlar eriyince yaylamız yeniden doğasever, misafirlerini ağırlayacak." dedi.

Ardahan'da ev ve iş yerleri kar altında - 5
Ardahan'da ev ve iş yerleri kar altında - 6
Ardahan'da ev ve iş yerleri kar altında - 7
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