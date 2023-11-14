Ardahan'da fil alarmı: Jandarma harekete geçti

Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri de bölgeye giderek fili aramaya başladı. Vali Hayrettin Çiçek'ten ise kentte fil görüldüğü iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Ardahan'da fil alarmı: Jandarma harekete geçti - 1

Ardahan'ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ardahan'da fil alarmı: Jandarma harekete geçti - 2

Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ardahan'da fil alarmı: Jandarma harekete geçti - 3

İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti.

Ardahan'da fil alarmı: Jandarma harekete geçti - 4

Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ardahan'da fil alarmı: Jandarma harekete geçti - 5

VALİ ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, “Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

Ardahan'da fil alarmı: Jandarma harekete geçti - 6

Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.

Ardahan'da fil alarmı: Jandarma harekete geçti - 7
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