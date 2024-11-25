Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu

Ardahan'da dün gece şiddetli fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 ev ve ahırın çatısı uçtu.

Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu - 1

Ardahan’da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkili oldu.

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Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu - 2

Fırtına sebebiyle Atatürk Mahallesi ve Lehimli köyü ile Göle ilçesine bağlı Mollahasan, Çardaklı ve Senemoğlu köylerinde 5 ev ve ahırın çatısı uçtu.

Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu - 3

İhbarlar üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi.

Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu - 4

Ekipler, hasar tespit çalışması yapıp çevredeki diğer ev sahiplerine oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu - 5
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