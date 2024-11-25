Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu
Ardahan'da dün gece şiddetli fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 ev ve ahırın çatısı uçtu.
Ardahan’da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkili oldu.
Ardahan’da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkili oldu.
Fırtına sebebiyle Atatürk Mahallesi ve Lehimli köyü ile Göle ilçesine bağlı Mollahasan, Çardaklı ve Senemoğlu köylerinde 5 ev ve ahırın çatısı uçtu.
İhbarlar üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi.
Ekipler, hasar tespit çalışması yapıp çevredeki diğer ev sahiplerine oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.