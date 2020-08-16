Ardahan'da kelebeklerin "ölüm uçuşu" başladı

Kelebekleri son uçuşlarını izlemeye gelen Şahin Şirin, her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını belirterek, "Bu yıl da kelebeklerin görsel şöleni başladı. Bunların bu uçuşu birkaç gün sürecek. Çünkü her yıl tekrarlanan manzara. İlginç tabii ki. Ben de arkadaşımla birlikte bizzat izlemek için buraya geldim" dedi.