Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesinde para transferi yapacak ve özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 5 Haziran Perşembe günü bayram arefesinde bankaların kapalı mı, saat kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? 5 Haziran arefe günü bankalar kapalı mı?