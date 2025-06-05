Arefe günü (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? 5 Haziran Kurban Bayramı arefesinde bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?
Arefe günü bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe gününde bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Özellikle banka işlemlerini bayram öncesinde tamamlamak isteyen kişiler, “Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü çalışıyor?” sorusunun cevabını arıyor. Resmi tatil takvimi doğrultusunda bankaların arefe günü çalışma takvimi belli oldu. Peki, arefe günü (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı arefesinde bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?
Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesinde para transferi yapacak ve özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 5 Haziran Perşembe günü bayram arefesinde bankaların kapalı mı, saat kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? 5 Haziran arefe günü bankalar kapalı mı?