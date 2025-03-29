Arefe günü (bugün) kargolar açık mı, kapalı mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri)
Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart cumartesi gününe denk geliyor. Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo ve diğer kargoların çalışma durumları ise kargo bekleyen veya gönderecek kişiler tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Arefe günü ise bazı işletmeler yarım gün çalışmaya devam edecek. Peki, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu?
2025 Ramazan Bayramı arefe günü öncesinde kargoların çalışma saatleri, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte 2025 kargo çalışma saatleri.