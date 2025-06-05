Arefe günü (bugün) noterler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu?

2025 Kurban Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor. Arefe günleri ise yarım gündür. Bu tarihlerde birçok kurum ve iş yeri kapalı oluyor. Noterler de bu kurumlar arasına bulunuyor. Noterler, resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor. İşte, arefe günü bayramda noterlerin çalışma düzeni...