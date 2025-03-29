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Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler 2025: Arefe günü duası nasıl okunur?

Arefe günü çekilecek tesbihler, zikirler, duaları ve sureleri, 2025 Ramazan Bayramı arefesinin bugün idrak edilmesi nedeniyle sorgulanıyor. Kur'an-ı Kerim'de arefe gününün hayrına ve faziletlerine yer veriliyor. Arefe gününde hangi duaların ve surelerin okunacağı, çekilecek tesbihler ve zikirler, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe günü duası nasıl okunur?

Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler 2025: Arefe günü duası nasıl okunur? - 1

2025 Ramazan Bayramı arefesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm İslam alemi tarafından tesbihler, zikirler, dualar ve ibadetlerle karşılanıyor. Müslümanlar, arefe gününde tesbih ve zihir çekerek, dualar ve sureler okuyarak ibadetlerini yerine getirebiliyor. Peki, arefe günü çekilecek tesbihler, zikirler, okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe günü duası nasıl okunur?

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler 2025: Arefe günü duası nasıl okunur? - 2

AREFE GÜNÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Arefe günü için özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak dini alimler bugün içerisinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyor.

İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:

“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”

Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler 2025: Arefe günü duası nasıl okunur? - 3

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir.

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır.

"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

Arefe günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilir;

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.

Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler 2025: Arefe günü duası nasıl okunur? - 4

HZ. MUHAMMED'İN AREFE GÜNÜ ETTİĞİ DUALAR

Hazreti Muhammed (s.a.v) arefe gününde şu duayı okurdu ve her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olacağını belirtirdi.

"Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran"

Anlamı;

Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.

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