Arefe günü ibadetleri 2025: Arefe gününde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir? Diyanet'e göre arefe gününün anlamı
Arefe günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde kutlanan özel ve bereketli bir gündür. Bu mübarek gün, ibadetlerin arttırılması, dualarla Allah'a yakarılması ve manevi huzurun elde edilmesi için büyük bir fırsattır. Bayramı karşılama anlamı güden arefe gününde son oruç tutulur ve bol bol dua okuyarak ibadetler yerine getirilir. Arefe gününün maneviyatını kaçırmak istemeyen ve doğru ibadetleri yapmak isteyen vatandaşlar ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgileri araştırıyor. Peki, arefe gününde neler yapılır? Arefe gününde hangi ibadetler yapılmalı ve hangi dualar okunmalıdır?
Arefe günü ibadetleri ve duaları tüm İslam alemi tarafından sorgulanmaya başladı. Rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" son ayı olan Ramazan ayı arefesi yarın idrak edilecek. Arefe günü, duaların kabul olduğu, Allah’a yaklaşmak için eşsiz bir fırsat sunan mübarek bir gündür. Arefe gününde hangi ibadetler yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, bu mübarek günü dolu dolu geçirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, arefe gününde neler yapılır? Arefe günü ibadetleri ve duaları nelerdir?