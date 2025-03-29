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Arefe günü ibadetleri 2025: Arefe gününde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir? Diyanet'e göre arefe gününün anlamı

Arefe günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde kutlanan özel ve bereketli bir gündür. Bu mübarek gün, ibadetlerin arttırılması, dualarla Allah'a yakarılması ve manevi huzurun elde edilmesi için büyük bir fırsattır. Bayramı karşılama anlamı güden arefe gününde son oruç tutulur ve bol bol dua okuyarak ibadetler yerine getirilir. Arefe gününün maneviyatını kaçırmak istemeyen ve doğru ibadetleri yapmak isteyen vatandaşlar ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgileri araştırıyor. Peki, arefe gününde neler yapılır? Arefe gününde hangi ibadetler yapılmalı ve hangi dualar okunmalıdır?

Arefe günü ibadetleri 2025: Arefe gününde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir? Diyanet'e göre arefe gününün anlamı - 1

Arefe günü ibadetleri ve duaları tüm İslam alemi tarafından sorgulanmaya başladı. Rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" son ayı olan Ramazan ayı arefesi yarın idrak edilecek. Arefe günü, duaların kabul olduğu, Allah’a yaklaşmak için eşsiz bir fırsat sunan mübarek bir gündür. Arefe gününde hangi ibadetler yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, bu mübarek günü dolu dolu geçirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, arefe gününde neler yapılır? Arefe günü ibadetleri ve duaları nelerdir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü ibadetleri 2025: Arefe gününde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir? Diyanet'e göre arefe gününün anlamı - 2

AREFE NE DEMEK?

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır

Arefe günü ibadetleri 2025: Arefe gününde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir? Diyanet'e göre arefe gününün anlamı - 3

AREFE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Hz. Muhammed (S.A.V.) bu ayda kendisini tamamen ibadete verir, hele ramazanın son on gününü itikatla (mescide kapanarak) geçirirdi.

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor. "Ramazan-ı şerifin son on günü girince Peygamberimiz (ibadet konusunda) ciddi bir gayret gösterirdi. Geceyi ibadetle geçirir, ailesini de ibadet için uyandırırdı.

Arefe günü ibadetleri 2025: Arefe gününde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir? Diyanet'e göre arefe gününün anlamı - 4

AREFE GÜNÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Arefe günü için özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak dini alimler bugün içerisinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyor.

İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:

“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”

Arefe günü ibadetleri 2025: Arefe gününde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir? Diyanet'e göre arefe gününün anlamı - 5

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ

Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirilir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.

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