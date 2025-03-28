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Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri)

Arefe günü yani yarın kargoların açık mı yoksa çalışıyor mu olduğu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. 2025 Ramazan Bayramı'nın bu yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, arefe gününde kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu?

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri) - 1

2025 Ramazan Bayramı arefe günü öncesinde kargoların çalışma saatleri, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte 2025 kargo çalışma saatleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri) - 2

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

2025 Ramazan Bayramı öncesinde, arefe günü kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için, tatil 29 Mart'ta öğleden sonra yani arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 1 Nisan Salı gününe kadar sürecek.

Buna göre; 29 Mart arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır. Yani kargolar 2 Nisan Çarşamba gününe kadar kapalı olacak ve 2 Nisan'da mesaiye yeniden başlayacak.

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri) - 3

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Ramazan Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

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