Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri)
Arefe günü yani yarın kargoların açık mı yoksa çalışıyor mu olduğu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. 2025 Ramazan Bayramı'nın bu yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, arefe gününde kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu?
2025 Ramazan Bayramı arefe günü öncesinde kargoların çalışma saatleri, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte 2025 kargo çalışma saatleri.