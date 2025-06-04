Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri
Kurban Bayramı arefe günü dualarla idrak ediliyor. En faziletli zamanlardan olan Kurban Bayramı arefesi için resimli ve en güzel seçenekleri ile mesajlar öne çıkıyor. Bu bayramda da arefe günü mesajları sayesinde uzaktaki sevdiklerinizi yakınınızda hissedebilirsiniz. Yakınlarınızın arefe gününü, sosyal medyada paylaştığınız veya SMS olarak gönderdiğiniz mesajlarla tebrik edin. Dualı, anlamlı ve en yeni seçenekli mübarek arefe günü mesaj ve sözleri...
Arefe günü kutlama ve tebrik mesajları, bu faziletli tarihi uzakta geçirenler için güzel bir fırsat sunuyor. Peygamber Efendimiz (s.a.s) "Arefe gününde tutulan oruç geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur." buyurmuştu. Böylesine mübarek bir günde oruç tutup, bol bol dua ederken, dualı arefe günü mesajlarını da aileniz, sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.