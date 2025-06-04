Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri

Kurban Bayramı arefe günü dualarla idrak ediliyor. En faziletli zamanlardan olan Kurban Bayramı arefesi için resimli ve en güzel seçenekleri ile mesajlar öne çıkıyor. Bu bayramda da arefe günü mesajları sayesinde uzaktaki sevdiklerinizi yakınınızda hissedebilirsiniz. Yakınlarınızın arefe gününü, sosyal medyada paylaştığınız veya SMS olarak gönderdiğiniz mesajlarla tebrik edin. Dualı, anlamlı ve en yeni seçenekli mübarek arefe günü mesaj ve sözleri...

Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri - 1

Arefe günü kutlama ve tebrik mesajları, bu faziletli tarihi uzakta geçirenler için güzel bir fırsat sunuyor. Peygamber Efendimiz (s.a.s) "Arefe gününde tutulan oruç geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur." buyurmuştu. Böylesine mübarek bir günde oruç tutup, bol bol dua ederken, dualı arefe günü mesajlarını da aileniz, sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri - 2

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2025

Her gününüzün bayramı müjdeleyen Arefe Günü gibi olması Duasıyla…

Bayramı mmüjdeleyen Arefe günü ne güzel gündür. Arefe günümüz mübarek olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Duaların kabul, gönlünüz huzurlu, yuvanız bereketli olsun. Arefe Günü’nüz kutlu, bayramınız şimdiden mübarek olsun.

Arefe Günü, sevdiklerinizle paylaştığınız tüm güzel hatıraların çoğalmasını dilerim. Bu bayram size mutluluk, sağlık ve huzur getirsin.

Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri - 3

Sevdiklerinize kavuştuğunuz, geçmişi unuttuğunuz, yarına umutla baktığınız bereketli bir Arefe günü dilerim.

Bayramı müjdeleyen, Allah katında mübarek bir gün olan Arefe Gününüzü kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri. Kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri - 4

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

“Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 'Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür.' (Müslim, Hac, 436)

“Arefe ne güzel gündür. O gün rahmet kapıları açılır!” – Hz. Muhammed

Ölenlerimize merhamet eyle Allah’ım. Bizi de bayramına kavuştur.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri - 5

Arefe gününüz mübarek olsun. Allah dualarınızı kabul etsin ve gönlünüzü huzurla doldursun. Kurban Bayramı'na sağlık ve mutlulukla ulaşmanız dileğiyle.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin, Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Arefe günü vesilesiyle tüm dualarınız kabul olsun, sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Hayırlı Arefeler!

Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri - 6

Bugün, gönlümüzden geçen tüm hayırlı duaların kabul olduğu bir zaman. Kalbinde taşıdığın tüm iyilikler, sana ve sevdiklerine mutluluk getirsin. Bayrama huzur içinde, sevdiklerinle birlikte girmeni dilerim.

Arefe günü, duaların ve ibadetlerin kabul olduğu, kalplerin arınma zamanıdır. Hayırlı bir gün geçirmeniz dileklerimle.

Huzuru, sevgiyi ve saygıyı paylaşarak çoğaltırız. Bayrama yaklaşırken, arefe günü birbirimize olan bağlılığımızı daha çok hissetmek için bir şans. Tüm kalbimle, sana huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum.

Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri - 7

Bugün, geçmişin tüm izlerini silip, sevdiklerinle yeni hatıralar biriktirmek için bir fırsat. Arefe Günü, ufak bir tebessümün bile hayatı güzelleştirdiğini hatırlatır. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, keyifli ve anlam dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

Arefe Gününün bereketi üzerinize olsun. Rabbim, dualarınızı kabul etsin. Güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum.

Arefe günü bereketiyle, Kurban Bayramı neşesiyle gelsin. Sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim.

Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri - 8

Allah, Arefe gününde ettiğiniz bütün duaları kabul etsin. Size ve ailenize hayırlı bayramlar dilerim.

Arefe günü; umutların yeşerdiği, kalplerin yumuşadığı gündür. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin.​

Bugün edilen dualar, yarın bayrama dönsün. Arefe Günü’nüz hayırlarla dolu, bayramınız sevinçle dolsun.​

DAHA FAZLA GÖSTER