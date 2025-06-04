Arefe günü kutlama mesajları 2025: Kurban Bayramı arefe günü yazılı ve resimli mesajları ile sözleri

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.



“Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 'Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür.' (Müslim, Hac, 436)



“Arefe ne güzel gündür. O gün rahmet kapıları açılır!” – Hz. Muhammed



Ölenlerimize merhamet eyle Allah’ım. Bizi de bayramına kavuştur.



Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.