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Arefe günü mesajları 2024: En güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajları ve sözleri

Ramazan Bayramı arefesinin gelmesiyle birlikte, arefe günü mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayramı müjdeleyen ve ramazan ayını uğurlayan arefe gününde son iftarlarını yapacak olan vatandaşlar, bir yandan da sevdiklerinin ve ailelerinin arefe gününü kutlamak, hayırlı ve güzel arefe günü mesajlarıyla onlara bu özel günü anlamlı kılmak istiyorlar. İşte en güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajları ve sözleri.

Arefe günü mesajları 2024: En güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajları ve sözleri - 1

2024 yılının en güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajlarını sizler için derledik. Uzaklarda yaşayan dostlarını hatırlamak, ailelerini ve sevdiklerini arefe günü mesajlarıyla mutlu etmek isteyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. İşte en güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajları ve sözleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü mesajları 2024: En güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajları ve sözleri - 2

AREFE GÜNÜ MESAJLARI

"Bayramı müjdeleyen, Allah katında mübarek bir gün olan arefe günümüz mübarek olsun."

"Duaların en hayırlısı arife günü yapılan duadır.”

Arefe gününe ulaştık çok şükür bayrama da kavuşmak nasip olur inşallah."

"Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle."

"Sevgi paylaşmaya değer. Umut pencereniz daima açık olsun. Yüzünüzde bir tebessüm, yüreğinizde sevgi eksik olmasın.."

Arefe günü mesajları 2024: En güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajları ve sözleri - 3

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Her gününüzün bayramı muştuşayan arefe günü gibi olması dileğiyle.

Şeytan arefe gününden başka bir günde daha zelil , rezil, hakir ve kinli görünmez. Arefe gününüz mübarek olsun.

En kötü gününüz bu Kurban Bayramı arefesi gibi güzel olsun. Kurban Bayramına kavuşmanızı dilerim.

Arefe günü mesajları 2024: En güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajları ve sözleri - 4

"Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü en içten dileklerimle kutlarım…"

"Duanın en faziletlisi arefe günü yapılandır. Dualarımız kabul arefe günümüz mübarek Olsun."

"Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun."

Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

Arefe günü mesajları 2024: En güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajları ve sözleri - 5

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Arefe gününüz mübarek olsun.

Arefe günü mesajları 2024: En güzel, hayırlı, anlamlı ve kısa arefe günü mesajları ve sözleri - 6

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin.

Duanın faziletlisi arefe günü yapılandır. Dualarınız kabul, arefe gününüz kutlu olsun.

"En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla. Arefe gününüz mübarek olsun."

"Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize."

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