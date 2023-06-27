Arefe günü mesajları: Arefe gününün anlam ve önemini anlatan mesajları derledik

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala bayram öncesi Arefe günü mesajları ve sözleri aratılmaya başladı. Arefe gününün anlam ve önemini anlatmak isteyenler için mesajları derledik.

Arefe günü mesajları: Arefe gününün anlam ve önemini anlatan mesajları derledik - 1

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise  bu yıl 27 Haziran Salı gününe denk gelecek. Bayramın müjdecisi arefenin hissettirdiği güzel duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için, Arefe günü mesajlarını bir araya getirdik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü mesajları: Arefe gününün anlam ve önemini anlatan mesajları derledik - 2

AREFE GÜNÜ MESAJLARI

"Bayramı müjdeleyen,
Allah katında mübarek bir gün olan
arefe günümüz mübarek olsun."

"Duaların en hayırlısı arife günü yapılan duadır.”
Arefe gününe ulaştık çok şükür
bayrama da kavuşmak nasip olur inşallah."

"Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle."

"Sevgi paylaşmaya değer.
Umut pencereniz daima açık olsun.
Yüzünüzde bir tebessüm
Yüreğinizde sevgi eksik olmasın.."

"Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü en içten dileklerimle kutlarım…"

"Duanın en faziletlisi arefe günü yapılandır.
Dualarımız kabul arefe günümüz mübarek Olsun."

Arefe günü mesajları: Arefe gününün anlam ve önemini anlatan mesajları derledik - 3

"Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun."

"En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla. Arefe gününüz mübarek olsun."

"Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize."

Arefe günü mesajları: Arefe gününün anlam ve önemini anlatan mesajları derledik - 4

AREFE'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Arefe günü mesajları: Arefe gününün anlam ve önemini anlatan mesajları derledik - 5

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER