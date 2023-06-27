Arefe günü mesajları: Arefe gününün anlam ve önemini anlatan mesajları derledik
Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala bayram öncesi Arefe günü mesajları ve sözleri aratılmaya başladı. Arefe gününün anlam ve önemini anlatmak isteyenler için mesajları derledik.
Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise bu yıl 27 Haziran Salı gününe denk gelecek. Bayramın müjdecisi arefenin hissettirdiği güzel duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için, Arefe günü mesajlarını bir araya getirdik.