Arefe günü mesajları: Arefe gününün anlam ve önemini anlatan mesajları derledik

AREFE GÜNÜ MESAJLARI

"Bayramı müjdeleyen,

Allah katında mübarek bir gün olan

arefe günümüz mübarek olsun."



"Duaların en hayırlısı arife günü yapılan duadır.”

Arefe gününe ulaştık çok şükür

bayrama da kavuşmak nasip olur inşallah."

"Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle."

"Sevgi paylaşmaya değer.

Umut pencereniz daima açık olsun.

Yüzünüzde bir tebessüm

Yüreğinizde sevgi eksik olmasın.."

"Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü en içten dileklerimle kutlarım…"



"Duanın en faziletlisi arefe günü yapılandır.

Dualarımız kabul arefe günümüz mübarek Olsun."