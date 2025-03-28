2025 arefe gününün gelmesiyle birlikte, ibadetleri yerine getirecek olan arkadaşlar alıştırmaya başladı. Her yıl bayram öncesini kapsıyan arefe gününde milyonlarca kişi son oruçlarını tutuyor ve namazlarını kılarak ibadet ediyor. Arefe günü namazı kılmak, dua etmek ve istiğfar ile geçirmek, manevi kazanç açısından büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bu mübarek günü en iyi şekilde değerlendirmek için bolca ibadet etmek, sadaka vermek ve dualar etmek müminler için büyük bir kazanç olacaktır. Peki, arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre arefe günü namazı kılınışı.