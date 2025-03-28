Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre arefe günü namazı kılınışı
Arefe günü namazının nasıl kılınacağı, İslam dinine göre son orucun tutulduğu arefe gününde, namaz kılmak ve ibadet etmek maneviyatın kapısını aralamaktadır. Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan bir gün önce idrak edilen bu özel gün, dua, ibadet ve tefekkürle geçirilmesi tavsiye edilen vakitlerdendir. Peki, arefe günü namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet’e göre Arefe günü namazı kılınışı ve faziletleri.
2025 arefe gününün gelmesiyle birlikte, ibadetleri yerine getirecek olan arkadaşlar alıştırmaya başladı. Her yıl bayram öncesini kapsıyan arefe gününde milyonlarca kişi son oruçlarını tutuyor ve namazlarını kılarak ibadet ediyor. Arefe günü namazı kılmak, dua etmek ve istiğfar ile geçirmek, manevi kazanç açısından büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bu mübarek günü en iyi şekilde değerlendirmek için bolca ibadet etmek, sadaka vermek ve dualar etmek müminler için büyük bir kazanç olacaktır. Peki, arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre arefe günü namazı kılınışı.