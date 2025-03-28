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Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre arefe günü namazı kılınışı

Arefe günü namazının nasıl kılınacağı, İslam dinine göre son orucun tutulduğu arefe gününde, namaz kılmak ve ibadet etmek maneviyatın kapısını aralamaktadır. Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan bir gün önce idrak edilen bu özel gün, dua, ibadet ve tefekkürle geçirilmesi tavsiye edilen vakitlerdendir. Peki, arefe günü namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet’e göre Arefe günü namazı kılınışı ve faziletleri.

Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre arefe günü namazı kılınışı - 1

2025 arefe gününün gelmesiyle birlikte, ibadetleri yerine getirecek olan arkadaşlar alıştırmaya başladı. Her yıl bayram öncesini kapsıyan arefe gününde milyonlarca kişi son oruçlarını tutuyor ve namazlarını kılarak ibadet ediyor. Arefe günü namazı kılmak, dua etmek ve istiğfar ile geçirmek, manevi kazanç açısından büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bu mübarek günü en iyi şekilde değerlendirmek için bolca ibadet etmek, sadaka vermek ve dualar etmek müminler için büyük bir kazanç olacaktır. Peki, arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre arefe günü namazı kılınışı.

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Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre arefe günü namazı kılınışı - 2

AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Arefe günü için özel bir farz namaz bulunmamakla birlikte, kaza, nafile ve tesbih namazları kılmak faziletli kabul edilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Arefe günü kılınabilecek namazlardan bazıları şunlardır:

1. Tesbih Namazı

Tesbih namazı, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sahabelerine öğrettiği ve büyük sevaplar vaat edilen nafile namazlardan biridir. Dört rekât olarak kılınan bu namaz, Arefe günü gibi mübarek günlerde eda edilmesi tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Kılınışı:

Niyet edilerek namaza başlanır.

Her rekâtta Fatiha Suresi’nden sonra 10 defa “Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” tesbihi okunur.

Rükûda, secdede ve oturuşlarda da bu tesbihler tekrarlanır.

Toplamda 300 tesbih çekilmiş olur.

Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre arefe günü namazı kılınışı - 3

2. Kaza Namazı

Eğer geçmişte kılınmamış farz namazlar varsa, Arefe günü bu eksiklerin telafisi için önemli bir fırsattır. Kaza namazı kılmak, geçmiş namaz borçlarını azaltmak açısından büyük bir öneme sahiptir.

3. Dua ve Tövbe Namazı
Arefe günü, tövbe ve istiğfar için en kıymetli günlerden biridir. İki rekât halinde kılınabilen tövbe namazı, Allah’a yönelerek af dilemek için güzel bir vesiledir.

Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre arefe günü namazı kılınışı - 4

AREFE GÜN NAMAZI DUALARI VE İBADETLERİ

Diyanet’e göre, Arefe günü yapılan ibadetlerin sevabı kat kat fazladır. Hadis-i şeriflerde, Arefe günü yapılan duaların kabul edileceği müjdelenmiştir. Ayrıca, bu günde özellikle şu duaların edilmesi tavsiye edilir:

Kelime-i Tevhid: “Lâ ilâhe illallah, vahdehu lâ şerîke leh, lehul-mulku ve lehul-hamdü ve hüve alâ kulli şey’in kadîr.”

İstiğfar Duası: “Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh.”

Salavat-ı Şerife: “Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.”

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