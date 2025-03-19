Arefe Günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi
2025 Ramazan Bayramı için hazırlıklar devam ederken, Arefe Günü hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle bayram arefesi tarihi belli oldu. Peki, Arefe Günü ne zaman?
Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşayan vatandaşlar, bayram tarihine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Arefe Günü tarihini sorguluyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi...