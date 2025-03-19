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Arefe Günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi

2025 Ramazan Bayramı için hazırlıklar devam ederken, Arefe Günü hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle bayram arefesi tarihi belli oldu. Peki, Arefe Günü ne zaman?

Arefe Günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi - 1

Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşayan vatandaşlar, bayram tarihine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Arefe Günü tarihini sorguluyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe Günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi - 2

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.

Arefe Günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi - 3

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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