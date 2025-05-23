Arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi?
Kurban Bayramı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte gözler arefe tarihine çevrildi. Arefe günü, bayramın hemen öncesindeki gün olup manevi hazırlık ve ibadet açısından büyük önem taşıyor. Peki, arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gözler tatil süresine çevrilmişti.
Beklenen açıklama geldi. Alınan karara göre, Kurban Bayramı münasebetiyle, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Tatil için plan yapan vatandaşlar, tatil süresine yönelik ayrıntıları merak ediyor. En çok merak edilen konulardan biri de arefe günüyle ilgili. Peki, arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi?