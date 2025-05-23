Arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi?

Kurban Bayramı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte gözler arefe tarihine çevrildi. Arefe günü, bayramın hemen öncesindeki gün olup manevi hazırlık ve ibadet açısından büyük önem taşıyor. Peki, arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi?

Arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi? - 1

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gözler tatil süresine çevrilmişti.

Beklenen açıklama geldi. Alınan karara göre, Kurban Bayramı münasebetiyle, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Tatil için plan yapan vatandaşlar, tatil süresine yönelik ayrıntıları merak ediyor. En çok merak edilen konulardan biri de arefe günüyle ilgili. Peki, arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi? - 2

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek. Kamu çalışanları bu tarihte yarım gün çalışacak, yani saat 12.00'den sonra tatil yapabilecek.

Arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi? - 3

AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.


Arefe günü ne zaman? Arefe bayram tatiline dahil mi? - 4

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

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