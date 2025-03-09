Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet Ramazan Bayramı arefesi
Arefe günü, 2025 Ramazan ayının ilk 9 gününün geride kalmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. Arefe gününde bayram öncesi Ramazan ayının son günü idrak edilecek. Zilhicce ayının 9. günü olarak da tanımlanan arefe gününde Ramazan'ın son orucu tutulacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman idrak edilecek?
Arefe gününün ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Ramazan Bayramı ile birlikte tatil yapma fırsatı bulacak olan vatandaşlar, arefe günü tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan Bayramı arefesinin tarihi belli oldu. Peki, 2025 arefe günü ne zaman?