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Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet Ramazan Bayramı arefesi

Arefe günü, 2025 Ramazan ayının ilk 9 gününün geride kalmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. Arefe gününde bayram öncesi Ramazan ayının son günü idrak edilecek. Zilhicce ayının 9. günü olarak da tanımlanan arefe gününde Ramazan'ın son orucu tutulacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman idrak edilecek?

Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet Ramazan Bayramı arefesi - 1

Arefe gününün ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Ramazan Bayramı ile birlikte tatil yapma fırsatı bulacak olan vatandaşlar, arefe günü tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan Bayramı arefesinin tarihi belli oldu. Peki, 2025 arefe günü ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet Ramazan Bayramı arefesi - 2

2025 RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet Ramazan Bayramı arefesi - 3

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet Ramazan Bayramı arefesi - 4

AREFE HAKKINDA BİLGİLER

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olarak tanımlanıyor.

Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür.

Öte yandan zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır.

Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

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