Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ibadetleri neler? İşte arefe günü yapılması gerekenler

Arefe günü ibadetleri bir kez daha gündeme geldi. Kurban Bayramı öncesinde ve süresince ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, arefe günü yapılması gerekenleri araştırıyor. Peki, arefe günü neler yapılır? Arefe günü ibadetleri neler? Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ibadetleri neler? İşte arefe günü yapılması gerekenler - 1

Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe’de arefe denmektedir. Müslümanlar bu anlamlı günü çeşitli ibadetlerle geçirmektedir. Peki, arefe günü neler yapılır? Arefe günü ibadetleri neler? İşte arefe günü yapılması gerekenler

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ibadetleri neler? İşte arefe günü yapılması gerekenler - 2

AREFE GÜNÜ NELER YAPILMALI?

Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirilir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ibadetleri neler? İşte arefe günü yapılması gerekenler - 3

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.

Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ibadetleri neler? İşte arefe günü yapılması gerekenler - 4

AREFE GÜNÜ TEŞRİK TEKBİRLERİNİN ÖNEMİ

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir

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